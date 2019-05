Ehrlacher pronto alla battaglia

Yann Ehrlacher a Zandvoort vinse la sua prima gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2018 firmando anche il giro record del tracciato quando era con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Oggi il francese è passato alla Cyan Performance per condurre la Lynk & Co 03 TCR e punta ad ottenere un bel risultato, anche per riscattarsi.



“I primi tre weekend dell'anno sono stati frustranti, ma so che abbiamo tutto per combattere per il vertice e Zandvoort mi piace moltissimo - ha dichiarato Ehrlacher - Ho vinto là nel 2018 segnando anche il record, non sarà semplice, ma lotteremo duramente".

