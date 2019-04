Yann Ehrlacher torna sulla pista dove ottenne il primo successo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co si impose in Gara 1 della WTCR Race of Hungary 2018 e a Marrakech ha cominciato con alti e bassi.



“Marrakech è stato frustrante e bello allo stesso tempo perché ero veloce e sono salito sul podio, ma non ho preso i punti che avrei potuto. L'Hungaroring è una pista diversa, continuiamo a lavorare a testa bassa perché quest'anno sarà una maratona e dobbiamo essere consistenti", ha detto il francese.

The post Ehrlacher punta sul duro lavoro per ottenere risultati appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.