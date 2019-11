Ehrlacher ricorda il testacoda del 2018

Yann Ehrlacher ricorda il momento in cui si salvò da un incredibile testacoda nella WTCR Race of Macau della scorsa stagione.

L'allora pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport fece un 360° alla "Lisboa" dopo aver ricevuto un colpo da Pepe Oriola in Gara 2, ma riuscendo a tenere in pista la sua Honda e arrivando poi sesto.



“Molti me lo dicono ancora oggi - dice il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - Fu incredibile perché guadagnai anche delle posizioni senza sbattere, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Non è roba di tutti i giorni andare in testacoda a Macao e non avere un incidente, quindi lo ricordo volentieri perché andò bene.



"Ero dietro ad Yvan Muller e non volevo prendere rischi, ma Pepe mi ha colpito e mi sono girato; col posteriore ho sfiorato il muro, ma sono riuscito a controllare il mezzo riportando solo un piccolo danno all'ala".



Il suo ingegnere Dave Scott non vide l'incidente.



“Stava guardando i dati e via radio gli ho chiesto se era tutto ok. Mi ha detto: 'Perché non dovrebbe?". "C***o, mi sono girato alla Lisboa", gli ho risposto. Lui disse "Oh, m***a!", poi però vide che andava tutto bene e infatti al giro 3 feci il record".



Il francese ora spera di ripetere le prestazioni della WTCR Race of Portugal, dove sul cittadino di Vila Real si portò a casa il TAG Heuer Most Valuable Driver.



“Mi piacciono i cittadini e la Lynk & Co mi dà fiducia nello spingere. A Vila Real ci sono punti simili a qui, ma abbiamo piloti d'esperienza come Rob Huff che sono fortissimi, per cui sarà difficile. L'anno scorso terminai terzo in entrambe le qualifiche, quindi ho aspettative alte. Vediamo come sarà il passo degli altri, voglio prendere più punti possibile per me e per il team".

