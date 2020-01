Yann Ehrlacher è in azione al Trophée Andros e si tiene in forma in vista del 2020 nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il francese ed Aurélien Panis stanno correndo sul ghiaccio e sono a metà dell'opera, con 4 gare all'attivo e altri 4 weekend da affrontare.



Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co si tiene così allenato nonostante tutto questo sia molto diverso dal guidare la 03 TCR.



“In gennaio abbiamo 4 gare e non c'è tempo per riposarsi, quindi manteniamo alta la pressione e per me è positivo", ha detto Ehrlacher, che ha vinto al debutto in Val Thorens, anche se è preceduto per 23 punti da Panis in Classe Elite Pro.



I due ora prenderanno parte al round di Isola 2000 (10-11 gennaio).

The post Ehrlacher tiene la pressione alta correndo sul ghiaccio appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.