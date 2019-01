Ehrlacher: “Voglio continuare ad imparare anche nel 2019”

Yann Ehrlacher affiancherà i Campioni Thed Björk, Yvan Muller ed Andy Priaulx alla Cyan Racing per la prossima stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il francese guiderà la Lynk & Co 03 TCR con grande entusiasmo, avendo non solo la macchina per puntare al titolo, ma anche le chance di crescere con gente esperta.



“E' un sogno che si avvera, non potevo sperare in un team migliore della Cyan Racing - ha dichiarato - Ho ancora tanto da imparare e con a fianco Andy, Thed ed Yvan potrò farlo, mentre allo stesso tempo avrò modo di puntare a risultati di altissimo livello. Sono il più giovane del team, ma le mie ambizioni sono elevate".



Ehrlacher ha provato la Lynk & Co 03 TCR in Portogallo prima di Natale.

