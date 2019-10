Luca Engstler correrà con il BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team la WTCR Race of Macau come premio per il suo 2019 da urlo.

Il tedesco, entrato nel programma Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver e vincitore dei titoli TCR Asia, TCR Malaysia e con successi in TCR China e TCR Europe, farà la sua prima apparizione sul Circuito da Guia il weekend del 14-17 novembre al volante della Hyundai i30 N, come compagno di squadra di Nicky Catsburg, dato che Augusto Farfus non potrà prendere parte a questo round della serie.



“Sono molto contento di avere questa opportunità - ha detto Engstler - Da quando ho guidato per la prima volta la Hyundai i30 N lo scorso anno sono riuscito a fare progressi vincendo gare, poi titoli e ora entrando nel programma giovani di Hyundai Motorsport Customer Racing. Sarò su una pista nuova e mi aspetto un weekend molto duro con tre gare impegnative. Inoltre il WTCR è molto competitivo e dovrò presentarmi prontissimo, quindi sfrutterò ogni minuto per allenarmi".



Gabriele Rizzo, responsabile del BRC Racing Team, ha aggiunto: "Luca ha già corso nel WTCR come wildcard in Slovacchia dimostrando competitività con la Hyundai i30 N, per questo abbiamo scelto lui".



Andrea Adamo, direttore di Hyundai Motorsport, si è mostrato altrettanto contento: "Luca ha dimostrato di saper essere vincente e lottare per le posizioni di vertice. Il salto nel WTCR è ovviamente importante, ma sia io che il BRC Racing Team siamo convinti che possa competere ad alto livello nelle corse turismo".

The post Engstler correrà la WTCR Race of Macau appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.