Dopo aver vinto una marea di titoli a livello regionale, Luca Engstler è pronto per affrontare la nuova sfida nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

Il tedesco, entrato nel programma giovani di Hyundai Customer Racing, guiderà la i30 N TCR del team di famiglia, denominato Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Con lui vedremo all'opera Nicky Catsburg, che nel 2019 ha totalizzato 166 punti con la Hyundai.



"Correre nel WTCR è un sogno per me, adoro il TCR e la Hyundai è una delle migliori auto della categoria - ha detto il 20enne - Ringrazio Hyundai Motorsport Customer Racing perché faccio parte del programma Junior dallo scorso anno e spero di trarne vantaggio. Vorrei imparare molto da Norbi, Gabriele e Nicky, nel 2019 hanno creduto molto in me facendomi gareggiare a Macao, è stata una grande esperienza che penso possa aiutarmi quest'anno. Mi auguro di ripagare il supporto datomi portando la i30 N davanti a tutti nel WTCR".



Catsburg è invece carico dopo un 2019 in crescendo: "Mi sono divertito moltissimo a guidare la i30 N nel FIA WTCR l'anno scorso. Questo campionato ha diverse gare stupende e i migliori piloti del mondo, ovunque abbiamo visto competizione altissima. Sono entusiasta di continuare a correre qui con una nuova squadra, la Engstler Motorsport, che è debuttante nel WTCR, ma ha grande esperienza e successo con la i30 N accumulata in tutto il mondo. Spero di poter aggiungere qualcosa in questa stagione, abbiamo ancora due mesi per prepararci per il primo evento e sono sicuro che tutti saranno impegnatissimi".

The post Engstler pronto alla sfida WTCR col team di famiglia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.