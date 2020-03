Luca Engstler affronterà la sua prima stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2020 col numero 8.

Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha scelto questa cifra per la sua Hyundai i30 N TCR.



"Da quando ho iniziato a fare sport ho sempre scelto l'8 perché sono nato l'8 marzo; non l'ho mai cambiato, ad eccezione di quando sono diventato Campione. Però vorrei tenerlo per il resto della mia carriera, è bello ed è anche il simbolo dell'infinito", dice il tedesco.



Il suo compagno di squadra, Nicky Catsburg, avrà invece l'88.

The post Engstler tra calcio e infinito con l’8 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.