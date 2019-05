Engstler wildcard del WTCR per imparare

Luca Engstler farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO come wildcard allo Slovakia Ring con l'obiettivo di continuare a crescere.

Dopo essersi laureato Campione in TCR Middle East, Malaysia ed Asia Series, il 19enne figlio del celebre Franz Engstler - ex-pilota del WTCC - correrà la WTCR Race of Slovakia con la Hyundai i30 N TCR del Team Engstler.



“Sono più che felice ed orgoglioso di poter correre allo Slovakia Ring nel WTCR - ha detto il tedesco - E' una occasione che mi rende contentissimo e sono grato a chi mi sostiene. Partecipare ad un campionato FIA a soli 19 anni è fantastico, avrò sicuramente un po' di pressione e sono già un po' nervoso all'idea, ma proverò ad imparare il più possibile per crescere".



Mentre Engstler conosce già la Hyundai, per lui sarà completamente nuovo il circuito slovacco da 5,922km.



“Il mio obiettivo sicuramente non è salire sul podio, dobbiamo essere realistici e quindi dico che mi interessa portare a termine tutte e tre le gare imparando il più possibile. Mi godrò il mio primo weekend nel WTCR, anche perché come wildcard devo caricare 20kg di zavorra, dunque sarà ancor più dura. Darò il massimo".



Quest'anno la WTCR Race of Slovakia farà parte dello stesso evento con il FIM Endurance World Championship, dunque i piloti svolgeranno Prove Libere e Qualifiche al venerdì, mentre le tre gare si terranno domenica 12 maggio.



Foto: TCR Europe/@World

