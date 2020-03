Esports WTCR di RaceRoom è iniziato con il primo dei quattro eventi. Ecco il regolamento.

*La Top 20 in ogni time attack si qualifica per il Server 1, dove 10 posti sono per i piloti reali del WTCR

*Dal 21° al 44° posto del time attack si correrà per il Server 2, mentre dal 45° al 68° si va nel Server 3, e dal 69° al 92° nel Server 4

*Nel Server 1 vengono utilizzati i punteggi di Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 in qualifica, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 per i Top15 in Gara 1 e Gara 2). Nei Server 2-3-4 si corre solo per divertimento, senza punteggi

*Ci saranno limiti di utilizzo gomme, balance of performance e penalità

*Set-up bloccato, consumo carburante presente e pit-stop vietati

The post Esports WTCR, il regolamento appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.