Esports WTCR OSCARO: Brzezinski vince, che beffa per Cihan allo Slovakia Ring

Il secondo evento di Esports WTCR OSCARO di RaceRoom ha regalato emozioni a non finire allo Slovakia Ring.

Kuba Brzezinski (nella foto) ha vinto Gara 1 con la Cupra della Williams Esports, mentre Emre Cihan in Gara 2 ha subito un contatto da Alexander Dornieden nel giro finale crollando 11° dopo essere stato in testa.



Qualifiche: Garcia in pole per la Red Bull Racing Esports per 0"009

Qualifiche tiratissime che hanno visto in pole position lo spagnolo Nestor Garcia (Red Bull Racing Esports / Audi) seguito da Brzezinski per 0"009 e con Julian Kunze a 0"3, ma 18°.



Gara 1: Brzezinski trionfa all'ultimo giro

Nestor Garcia ha sfruttato al meglio la pole per tenere il primato davanti a Michael Raechl (EURONICS Gaming / CUPRA), Brzezinski e Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda).



Nikodem Wisniewski è stato invece toccato dal compagno Moritz Löhner, mentre Gergo Baldi è finito nella sabbia dopo una collisione con Tim Jarschel.



Il leader Jack Keithley era quinto, ma in seguito ad un banale errore è scivolato nono, con Alexander Dornieden e Julian Kunze in rimonta sulla loro Lynk & Co.



Garcia ha condotto a lungo, mentre dietro Brzezinski ha passato Raechl, imitato poco dopo da Bánki. Il giro finale è stato da brividi quando Brzezinskiha approfittato di un lungo alla curva 1 di Garcia per superarlo, affiancati da Bánki. Brzezinski ha avuto la meglio, Bánki ha sbagliato la frenata e Raechl è passato terzo. Dornieden è quinto, poi abbiamo Florian Hasse, Jarschel, Kunze, Keithley e Cihan a completare la top10, con quest'ultimo in pole per gara 2.



Gara 2: Cihan beffato dal contatto finale

Emre Cihan ha sfruttato la pole position tenendosi il primato davanti a Keithley, a sua volta pressato da Tim Jarschel; fra i due c'è stato un contatto e Jarschel ha ceduto il passo ad Alexander Dornieden e Florian Hasse prima di risuperare in seguito Dornieden.



Cihan e Dornieden hanno cominciato il loro duello fino a quando il turco non è stato colpito dal tedesco, vincitore davanti ad Hasse, Jarschel, Kunze, Brzezinski, Bánki, Wisniewski, Löhner, Jack Keithley e Adam Pinczes.



Baldi, Raechl e Garcia hanno invece visto andare in fumo le loro speranze quando lo spagnolo ha sbagliato una frenata centrando i due rivali.



Server 2: Langeveld brilla, festeggia l'Impact Racing Team

Il Server 2 come qualità non è stato da meno rispetto all'1, con Alexandre Vromant (SDL eSports by Logitech G / Volkswagen) a prendersi la pole, ma battuto da Jan Stange (Impact Racing Team / Lynk & Co) in Gara 1, dove il podio viene completato da Guillaume Theot.



Niels Langeveld (pilota del Comtoyou Team Audi Sport nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO) chiude nono in Gara 1, ma perde terreno dalla prima fila in Gara 2, superato da Klaus Schulze e Sandor Kenez nella doppietta Audi. Jan Stange è terzo seguito dall'olandese.



Le classifiche

Visto il numero degli incidenti, le classifiche rimangono provvisorie: Bence Bánki è primo con un +7 su Tim Jarschel, terzo c'è Florian Hasse, poi in Top5 abbiamo anche Nestor Garcia e Jack Keithley.



Prossimo appuntamento

Si corre sul Circuit Zandvoort l'8 settembre. Le qualifiche sono già in corso su http://game.raceroom.com/competitions/942/leaderboard

