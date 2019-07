Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship, ecco il calendario

E' stato ufficialmente lanciato Esports WTCR OSCARO: ecco il calendario del Multiplayer Championship.

Si inizia all'Hungaroring con tutte le auto e diverse piste del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



18 agosto: Hungaroring

25 agosto: Slovakia Ring

8 settembre: Zandvoort

22 settembre: Nürburgring Nordschleife

29 settembre: Suzuka

6 ottobre: Macao

20 ottobre: Sepang



L’iscrizione ad Esports WTCR OSCARO è gratuita, basta installare sul proprio PC RaceRoom come simulatore di gara e avere un accesso ad internet. La finalissima si terrà a Kuala Lumpur in dicembre nell’evento conclusivo del WTCR / OSCARO, ossia la WTCR Race of Malaysia al Sepang International Circuit (13-15 dicembre). Il Campione riceverà un equipaggiamento da pilota, con €25.000 in palio come copertura delle spese per i finalisti che dovranno affrontare il viaggio.



Cliccate quiper accedere a RaceRoom.

Cliccate quiper iscrivervi al campionato.

