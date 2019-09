Esports WTCR OSCARO, un buon allenamento per Langeveld

Niels Langeveld ha rivelato che correre in Esports WTCR OSCARO lo ha tenuto allenato durante la pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Non essendoci possibilità di testare tra le gare di Portogallo e Cina, l'olandese si è dato da fare con quelle online.



“Conoscevo già la serie, l'anno scorso l'ho seguita e mi sono detto che dovevo iscrivermi pure io - ha detto il pilota della Comtoyou Racing - Le auto sono molto simili e le gare sono vere, con piloti ottimi racchiusi in pochissimi millesimi. Bisogna avere il computer perfetto ed è molto divertente".



L'olandese ha anche detto che le relazioni con i suoi avversari virtuali.



“Con qualcuno si può diventare amici, non sempre ci si butta fuori. Ho avuto contatti in Slovacchia, per esempio, qualcuno mi ha tamponato e ho perso posizioni. A Zandvoort mi hanno proprio sbattuto fuori, ma poi mi hanno scritto per scusarsi. Non succede spesso dal vivo!"



Langeveld sarà in azione domenica sera per le gare virtuali del Nürburgring Nordschleife.



“Volevo essere nel server 1 coi migliori 30, ma prima di Ningbo non ho avuto molto tempo per allenarmi e correre di domenica sera per me non è facile. Ho già saltato feste di compleanno per allenarmi al simulatore, è molto importante per me".



Dopo il nono posto in Gara 1 del weekend cinese, per Langeveld sono arrivati due ritiri: uno per un problema al cambio e l'altro dopo un contatto con Tiago Monteiro.



“Sono molto concentrato sul fare risultato e quando non ci riesco non sono contento. Ogni tanto però bisogna anche pensare che siamo nel WTCR e che per 10 anni ho lavorato nel motorsport duramente per esserci. E' una esperienza che mi porterò sempre dentro".



Il live streaming del server 2 del Nürburgring Nordschleife partirà alle 17;45, mentre quello del server 1 è alle 19;30, con commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



Come vederlo

https://www.youtube.com/watch?v=YePeQCi1URc

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Esports WTCR OSCARO, un buon allenamento per Langeveld appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.