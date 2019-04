Eurosport Events e JVCKENWOOD prolungano il loro accordo

Eurosport Events, promoter del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, e JVCKENWOOD hanno rinnovato l'accordo che li legherà per l'11a stagione consecutiva.

Azienda mondiale di prodotti elettronici e di intrattenimento, sarà ancora Official Series Partner del WTCR, ed Event Presenting Partner della WTCR Race of Japan a Suzuka in ottobre.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events: "E' un onore avere JVCKENWOOD come Official Series Partner del WTCR ed Event Presenting Partner della WTCR Race of Japan. Per 11 anni la nostra organizzazione ha lavorato a stretto contatto per raggiungere obiettivi comuni ai loro ed è soddisfacente avere un ritorno degli investimenti con il rinnovo dell'accordo anche per il 2019".



Minoru Sato, General Manager e Brand Strategy Dpt. di JVCKENWOOD: “E' un grande onore sostenere ancora il WTCR – FIA World Touring Car Cup, in grande espansione grazie ad Eurosport Events. Assieme a team e fan potremo divertirci con questo spettacolo durante l'anno".



Come Official Series Partner del WTCR / OSCARO, JVCKENWOOD avrà diversi benefit come spazi pubblicitari in pista e attività promozionali con le sue hospitality.



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan si svolgerà a Suzuka il 25-27 ottobre sul tracciato del GP del Giappone e anche là JVCKENWOOD avrà spazi dedicati e grafiche pubblicitarie in TV riservate.

