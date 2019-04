Farfus: “Adoro le corse turismo”

Augusto Farfus ha svelato il suo amore per le corse turismo dietro al suo ingresso nella #WTCR2019SUPERGRID.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team affronta il debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.



"Sono sempre stato un grande fan delle corse turismo - ha detto il brasiliano - La mia carriera è cominciata proprio qui nel 2004 e nel WTCC con BMW ho passato momenti bellissimi prima di approdare al GT e all'endurance. Ma da allora ho sempre seguito le corse. Purtroppo la mia agenda non permetteva il mio ritorno, ma quest'anno ci sono riuscito e sono carichissimo per questa nuova sfida. Sono tornato perché amo le corse turismo".

