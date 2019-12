Farfus: “Darò tutto”

Augusto Farfus torna in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Sepang con l'intenzione di esprimersi al massimo.

Dopo aver saltato il round di Macao perché impegnato nel FIA GT World Cup, il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team in Malesia cerca di concludere bene la stagione.



“Sarà una grande sfida sotto tutti i punti di vista! Il titolo è sul piatto, e dopo una lunga stagione, daremo tutto per conquistarlo - afferma il brasiliano - Cerchiamo di finire questo anno al massimo e col sorriso, e si spera con un bel trofeo per Norbi. Incrociamo le dita!”



Farfus nella #WTCR2019SUPERGRID in Malesia troverà anche il suo connazionale João Paulo de Oliveira.

