Augusto Farfus ha rimontato dal 19° al 5° posto durante Gara 1 della WTCR Race of Slovakia.

In condizioni difficili, il brasiliano è stato autore di ottimi sorpassi.



“In queste gare è evidente che nei primi giri devi essere bravo e fortunato nel risalire la china - ha dichiarato il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team - Ci sono riuscito con un buon passo, risalendo dal 19° posto fino al 5°. Credo che nessuno lo avrebbe mai pensato".



Dopo la foratura che lo ha messo K.O. in Gara 2, Farfus ha effettuato un'altra bella rimonta in Gara 3 dal 17° al 7° posto.

The post Farfus mostra le sue qualità di combattente appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.