Augusto Farfus non potrà correre la WTCR Race of Macau avendo scelto di difendere il proprio titolo in FIA GT World Cup dopo la vittoria a Guia lo scorso anno.

Le regole dell'evento non consentono ai concorrenti di prendere parte a più gare nello stesso weekend per non avere un vantaggio rispetto agli altri. Essendo impegnato nel programma GT con BMW, il brasiliano ha quindi dovuto cedere il volante della sua Hyundai a Luca Engstler, dicendosi comunque dispiaciuto.



"Chiaramente fa male perché è una pista dove vado benissimo di solito ed ero molto carico per correre nel WTCR, ma sarò comunque al fianco del mio team dandogli supporto - ha detto Farfus - Purtroppo le regole non sono come quelle della 24h del Nürburgring, dove ho potuto gareggiare in entrambe le categorie; a Macao è tutto diverso e quindi non era possibile. Abbiamo cercato un compromesso, ma non era cosa che dipendesse da me. Mancherò una volta, poi tornerò".



Farfus sarà comunque disponibile per aiutare Engstler: "Seguirò tutto da vicino e sono a loro disposizione. Non ho una grande esperienza con la Hyundai a Macao, ma spero di poter dare una mano al team e vedere le i30 N davanti".



Il sudamericano vinse nel 2005 a Macao la gara del FIA WTCC, per poi ripetersi quattro anni dopo e vincendo il titolo FIA GT World Cup nel 2018.

The post Farfus si prepara ad una nuova sfida appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.