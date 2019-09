Farfus vuole il tris

Augusto Farfus nella WTCR Race of China cercherà di centrare il terzo podio consecutivo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il brasiliano ci è salito per la prima volta nella WTCR Race of Germany di giugno, per poi ripetersi a luglio alla WTCR Race of Portugal.



Ora c'è il Ningbo International Speedpark ad attendere il concorrente del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, che pensa di aver abbastanza esperienza con la Hyundai i30 N TCR per farcela.



“Ningbo sarà un altro circuito nuovo per me, sembra molto divertente. Dobbiamo accumulare quanta più esperienza possibile per metterci al passo e provare a tornare a casa con un bel trofeo”, ha detto Farfus.

