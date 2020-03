Festa della donna: la Backman punta al WTCR

Oggi è la Festa della Donna e Jessica Bäckman ha un sogno: il WTCR – FIA World Touring Car.

La svedese nel 2019 è stata protagonista del TCR Europe e anche quest'anno si preparerà per questo campionato, ma con un occhio al Mondiale.



“Il mio obiettivo è correre nel FIA World Touring Car Cup e diventare pilota professionista, è il mio sogno e voglio realizzarlo in pochi anni - ha detto la Bäckman - So che è difficile, ma se mi piazzo bene in TCR Europe posso dimostrare di meritarmelo".



“Quest'anno so che andrà meglio perché il 2019 era stata la mia prima stagione nella serie europea. Dovevo imparare tante cose, ora invece le piste le conosco, quindi posso fare di più. Sono molto più fiduciosa e il mio obiettivo è lottare per la Top3 in campionato. E' molto ambizioso, ma ho il potenziale per riuscirci".



La Bäckman ha svolto due giorni di test al Circuit Paul Ricard e sarà in prova anche a Zolder prima del round d'apertura del TCR Europe, fissato a Spa-Francorchamps ad inizio maggio.



“Nel primo giorno era asciutto, poi è arrivata la pioggia e abbiamo provato un mix di gomme slick e rain all'anteriore e posteriore. Alla fine è andata bene".



Riguardo al ruolo delle donne nel motorsport, la 22enne ha le idee chiare: "Quello che mi piace di questo sport è che donne e uomini possono correre assieme. Non ce ne sono molti dove lo si può fare e penso che ci sia il potenziale per fare anche meglio dei maschi!"



Foto: TCR Europe

