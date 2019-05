Festa in casa Girolami: dopo Néstor, vince anche suo fratello Franco

In casa Girolami lo scorso weekend è stata festa, con la vittoria di Néstor nella WTCR Race of Slovakia seguita da quella del fratello Franco a San Juan.

Franco Girolami, 27 anni, si è imposto nel terzo round della Top Race V6 Series sul tracciato di El Zonda con una Mitsubishi Lancer GT, avvicinandosi al leader Agustín Canapino nella lotta per il titolo.



“Sono molto orgoglioso - ha commentato Néstor Girolami, leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Anche mio fratello sogna di correre in Europa un giorno".



Il sudamericano guida la rincorsa al titolo verso la #RoadToMalaysia e cercherà di imporsi anche nella WTCR Race of Netherlands (17-19 maggio).



Grazie a Juan Cruz Mathus



Foto: Hernán Capa

