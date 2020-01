Néstor Girolami ha ammesso che suo fratello Franco meriterebbe di correre al di fuori dell'Argentina, ma dopo un suo stop!

Franco Girolami, 27enne, ha tre anni in meno dell'argentino che nel 2019 ha corso nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Girolami Jr (nella foto) ha chiuso secondo alle spalle di Matías Rossi nella passata stagione della Top Race V6 Argentina vincendo a San Juan, curiosamente nello stesso weekend in cui "Bebu" si è imposto allo Slovakia Ring.



"E' ottimo, penso sia più veloce di me, dunque non lo vorrei nel mio team! - ha detto Néstor - Però vorrei aiutarlo a venire in Europa a correre con le TCR. Deve imparare un po' l'inglese e il modo di lavorare delle squadre, che è un po' diverso rispetto all'Argentina. Se dovesse avere l'occasione, lo sosterrei sicuramente".

The post Franco Girolami è veloce e preoccupa il fratello Néstor appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.