Gara 1: Guerrieri vince la prima battaglia

Esteban Guerrieri centra il primo successo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019 partendo dalla DHL Pole Position e vincendo Gara 1 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco a Marrakech.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich si è visto affiancare la sua Honda Civic Type R TCR al via da Thed Björk, ma restando all'interno della curva 1 ha mantenuto la vetta, senza mai mollarla per i restanti 18 giri.



Lo svedese della Cyan Racing si è dovuto accodare con la sua Lynk & Co 03 TCR e ha chiuso secondo.



“E' stata una bella gara, ho controllato la situazione con un bel ritmo, partendo bene e lottando da persone corrette - ha detto l'argentino - Ho solo avuto qualche spia che si accendeva, ma per il resto è andato tutto bene ed è un grande inizio di stagione".



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si registra anche il terzo posto di Néstor Girolami, che però al via era stato passato da Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co) e da Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport).



Vernay ha poi tamponato Priaulx alla curva 1 facendolo finire dietro a Girolami e a Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse), con il francese punito con 5" di penalità che regalano il podio all'argentino, il quarto posto a Tarquini, il quinto a Priaulx e il sesto al grande Tiago Monteiro, rientrato al volante della Honda di KCMG.



Ottavo Yann Ehrlacher con la terza Lynk & Co davanti all'Alfa Romeo Giulietta di Kevin Ceccon, poi troviamo Nicky Catsburg in Top10 con la Hyundai della BRC.



A punti va anche Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), seppur l'ungherese sia stato colpito da Mikel Azcona, anche lui penalizzato con 5" e finito 16°. Dodicesimo Rob Huff (SLR VW Motorsport - Volkswagen Golf GTI TCR) davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou), Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Gordon Shedden (Leopard Racing Team Audi Sport).



Ritirati Tom Coronel e Mehdi Bennani, per incidenti nel primo giro. Yvan Muller ha terminato 18° dopo essere partito dalla pit-lane per la sostituzione del motore.



La WTCR AFRIQUIA Race of Morocco prosegue domani con la Seconda Qualifica alle ore 11;00 locali.

