Gara 1: Michelisz vince e allunga

Norbert Michelisz fa un altro passo verso il titolo di Campione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO vincendo Gara 1 della WTCR Race of Malaysia.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è partito benissimo dalla DHL Pole Position a Sepang scappando subito via, con Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) che chiude secondo e per la prima volta sul podio.



Esteban Guerrieri è quarto, mentre Yvan Muller rimonta dal 16° al 6° posto e ora Michelisz ha 27 punti di margine su Guerrieri e 39 su Muller in classifica.



“E' stato un grande passo avanti ha detto l'ungherese - Non è stato facile viste le condizioni, c'era pressione, ma sono contento delle prestazioni della macchina. Ho visto che anche il passo di Aurélien era ottimo. All'inizio ho cercato di guadagnare per avere un buon margine in caso di errori, ma è andato tutto liscio".



La gara è partita dietro alla safety car e il meteo ha costretto i team a cambiare le gomme Yokohama sulle vetture in griglia. Molti, fra cui Michelisz, hanno optato per le slick all'anteriore e le rain al posteriore e dopo un solo giro la macchina di sicurezza è tornata ai box, con Michelisz e Panis a scappare via.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) rimonta dal settimo al terzo posto, seguito da Guerrieri con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



La wildcard João Paulo De Oliveira (KC Motorgroup - Honda) ha seguito l'argentino proteggendolo dagli attacchi della Lynk & Co di Muller, con entrambi che comunque tengono aperte le speranze di titolo.



Daniel Haglöf (PWR Racing) è settimo, poi in Top10 ci sono anche Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen), Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing) e Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), con Andy Priaux, Mehdi Bennani, Attila Tassi, Yann Ehrlacher e Gordon Shedden che completano la zona punti.



Thed Björk finisce 27° dopo che a metà gara ha provato l'azzardo delle quattro slick. Lo svedese è quindi fuori matematicamente dalla lotta per il campionato.



Gara 2 della WTCR Race of Malaysia si svolgerà alle 18;15 locali.

