Gara 1: Vervisch vince in rimonta dal nono posto

Frédéric Vervisch ha conquistato la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019 trionfando in Slovacchia partendo nono sulla griglia.

Il pilota della Comtoyou Team Audi Sport è stato autore di una grande partenza che poi lo ha portato a superare Ma Qing Hua (Team Mulsanne) al quarto giro e a regalare all'Audi la prima vittoria.



“Grande gara e gran risultato - ha detto il belga - Sono partito benissimo anche se alla curva 3 mi hanno toccato. Forse mi sono preso più rischi degli altri, ma ho mantenuto il mio passo e sono rimasto sorpreso da quanto era buono".



Ma è scattato benissimo al via passando alla prima curva il poleman Nicky Catsburg e Norbert Michelisz portandosi al comando con la sua Alfa Romeo Giulietta TCR, mentre nelle retrovie Néstor Girolami e Niels Langeveld sono finiti nella ghiaia, così come Kevin Ceccon.



La safety car è dovuta entrare in azione, poi la gara è ripresa e Ma ha dovuto arrendersi a Vervisch al giro 4: "Ma era più veloce sui rettilinei, io nelle curve. E' stata una battaglia corretta".



Il cinese ha poi dovuto tenere a bada Michelisz, regalando comunque il primo podio al Team Mulsanne, con l'ungherese terzo seguito da Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) in rimonta dal settimo posto.



Bel recupero anche per Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Gabriele Tarquini, scattati 18° e 19°, mentre Catsburg alla fine giunge settimo a causa dei danni riportati dalla sua Hyundai nei contatti iniziali. Dietro di lui abbiamo le Cupra di Tom Coronel e Mikel Azcona (PWR Racing), con la Wild Card Luca Engstler a completare la Top10.



A punti vanno anche Yavn Muller (Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR), Gordon Shedden, Rob Huff, Benjamin Leuchter ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).



Daniel Haglöf (PWR Racing) che era partito 5°, è scivolato 19° a causa di problemi nel finale.



Gara 2 della WTCR Race of Slovakia è in programma alle 15;15, con Gara 3 alle 16;45.

