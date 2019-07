Gara 2: Azcona regala alla PWR il primo successo

Mikel Azcona ha conquistato la prima vittoria nel FIA World Touring Car Cup by OSCARO in Gara 2 a Vila Real.

Il pilota della PWR Racing ha sfruttato al meglio con la sua Cupra TCR il joker lap sui 4,785km del tracciato portoghese beffando Ma Qing Hua, che partiva dalla DHL Pole Position.



“All'inizio del weekend sapevo che sarebbe stata dura perché non avevamo mai corso qui, ma siamo riusciti a migliorare e stamattina in qualifica abbiamo fatto un bel giro prendendo più confidenza - ha detto lo spagnolo, decimo vincitore dell'anno - E' incredibile, la mia famiglia è qui coi miei amici ed è tutto fantastico. Ora sono quinto in classifica e la #ROADTOMALAYSIA è lunga, tutto può succedere, vedremo".



Ma stavolta è partito molto bene al via tenendo la sua Alfa Romeo Giulietta davanti a Guerrieri, Azcona, Nicky Catsburg, Jean-Karl Vernay, Rob Huff e Yvan Muller.



Nel valzer dei joker lap il primo a farlo è stato Guerrieri, imitato da Vernay, Muller, Yann Ehrlacher e Tiago Monteiro.



Ma ha aspettato al giro 6 e Azcona è saltato davanti al pilota del Team Mulsanne andando a vincere in scioltezza, mentre Guerrieri completa il podio prendendo punti pesanti.



Quarto Vernay seguito da Catsburg, Muller, Huff, Ehrlacher, Néstor Girolami e Tiago Monteiro, poi troviamo Attila Tassi, Frédéric Vervisch, Thed Björk e Johan Kristoffersson a punti.



Gara 3 della WTCR Race of Portugal è in programma alle 17;00 locali.

