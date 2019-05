Gara 2: Girolami e Guerrieri firmano la doppietta Honda

Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri hanno regalato alla ALL-INKL.Com Münnich Motorsport la doppietta in Gara 2 della WTCR Race of Slovakia.

I due argentini hanno rapidamente superato il poleman della griglia invertita Rob Huff con le rispettive Honda Civic Type R TCR resistendo poi al rientro di Kevin Ceccon (Team Mulsanne), terzo con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR.



“Ringrazio tutto il team perché la macchina era molto danneggiata dopo Gara 1 - ha detto il leader della serie, al terzo successo dell'anno - Non sapevamo se saremmo riusciti a correre, bravi e grazie a loro. Per tutto il weekend la macchina è andata bene ed è fantastico chiudere davanti ad Esteban. Come già detto più volte, fra noi è tutto a posto e non lotteremo per vincere senza senso. A volte tocca a me, a volte a lui, lavoriamo così".



Huff si è tenuto dietro Girolami fino al giro 2, poi l'argentino è passato e Guerrieri ha fatto lo stesso al giro 3 dopo essere partito sesto. Il pilota della SLR VW Motorsport ha tentato di tenere la sua Volkswagen Golf GTI TCR davanti anche a Ceccon, ma senza successo.



Alla fine anche Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing) ha superato l'inglese, che ha poi chiuso la porta a Norbert Michelisz e a Mikel Azcona (PWR Racing).



Ottavo Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) davanti a Ma Qing Hua, mentre Tom Coronel completa la Top10 in rimonta dal 27° posto seguito da Yvan Muller, dalle RS 3 LMS del Leopard Racing Team Audi Sport condotte da Jean-Karl Vernay e Gordon Shedden, Mehdi Bennani e Johan Kristoffersson.



Gara 3 della WTCR Race of Slovakia è in programma alle 16;45.

