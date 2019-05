Esteban Guerrieri allunga in classifica aggiudicandosi Gara 2 della WTCR Race of Netherlands a Zandvoort.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha resistito alle Volkswagen di Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson portando la sua Honda Civic Type R TCR al traguardo vittoriosa per la seconda volta in stagione.



“E' stata dura, stamattina ci siamo qualificati decimi con fortuna, mentre Néstor Girolami ha chiuso 11° - ha detto l'argentino - Rispetto a ieri abbiamo migliorato leggermente prendendo buoni punti. All'ultimo giro ho avuto un problema al posteriore e pensavo che Benjamin mi superasse, lo vedevo sfanalare in continuazione".



Guerrieri è partito benissimo dalla DHL Pole Position, mentre nelle retrovie Attila Tassi è stato tamponato da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) finendo nella ghiaia, con la safety car entrata per recuperare la Honda della KCMG.



La gara è ripresa con Yvan Muller che è finito largo all'ultima curva perdendo quattro posizioni e venendo superato poi anche da Yann Ehrlacher. Un'altra delusione per lui dopo la squalifica dalla Q3 per non aver rispettato i parametri del Balance of Performance sulla potenza di motore e turbo.



Giù dal podio si piazza Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), mentre Mikel Azcona (PWR Racing) conclude in Top5 seguito da Augusto Farfus, Norbert Michelisz, Erhlacher, Muller e Girolami.



A punti vanno anche Rob Huff, Thed Björk, Gabriele Tarquini, Aurélien Panis e Jean-Karl Vernay.



Gara 3 della WTCR Race of Netherlands è in programma alle 16;35.

The post Gara 2: Guerrieri batte le Volkswagen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.