Gara 2: Michelisz batte Huff

Norbert Michelisz torna leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO vincendo Gara 2 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è partito dalla DHL Pole Position sbattendo la porta in faccia al rivale della SLR VW Motorsport e tenendoselo dietro per tutti e 24 i giri lungo i 2,243km del Suzuka Circuit East Course, senza mai lasciargli uno spazio.



“Fantastico - ha detto l'ungherese, che torna davanti ad Esteban Guerrieri per 6 punti in campionato - E' stata una gara difficile, ho provato all'inizio a guadagnare su Rob, ma ho visto che mi stava attaccato, per cui ho dovuto fare 24 giri di qualifica. L'unica cosa da fare era tirare al limite, ma sono rimasto contento della mia prestazione. Era importante prendere punti e in Gara 3 farò lo stesso. Sono 10° e debbo fare il massimo".



L'unico problema di Michelisz è stata la bandiera bianco-nera, sventolatagli per aver spinto Huff brutalmente oltre la riga della pit-lane al via.



Alle spalle dei primi due, Kevin Ceccon ha cercato in tutti i modi di soffiare il podio a Gabriele Tarquini, ma il pilota del Team Mulsanne alla fine si è dovuto accontentare di tagliare il traguardo quarto con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce, lasciando il terzo posto al rivale della BRC Hyundai N Squadra Corse, con cui ha avuto un lieve contatto alla curva 1.



“E' stata dura con Kevin, era il più veloce in pista", ha ammesso Tarquini.



Thed Björk termina quinto seguito da Tiago Monteiro, Johan Kristoffersson e Mikel Azcona, mentre Jean-Karl Vernay ha rimontato dal 13° al nono posto superando nel finale Guerrieri, che ha perso 4 posizioni pensando comunque ai punti per il titolo.



Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen), Néstor Girolami, Frédéric Vervisch, Yvan Muller ed Yann Ehrlacher completano la zona punti. Fuori Niels Langeveld dopo un contatto con Augusto Farfus. Un'uscita di pista relega 24° Attila Tassi.



Gara 3 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan è in programma alle 11;30 locali.

