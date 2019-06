Gara 2: prima vittoria per Kristoffersson

Johan Kristoffersson si porta a casa la prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in un round che ha visto Rob Huff e Gabriele Tarquini venire a contatto nel finale.

Il Bi-Campione del FIA World Rallycross ha difeso la DHL Pole Position della griglia invertita dagli attacchi della wildcard Antti Buri, mantenendo il primato per tutti i 3 giri sui 25,378km del Nürburgring Nordschleife.



“Bellissimo, sono stra-contento - ha detto il pilota della SLR Volkswagen - Non correvo qui dal 2011 e ne avevo molta voglia. Nelle prime curve è stata battaglia corretta, mentre all'ultimo ho avuto un po' di difficoltà, ma mi sono divertito".



Kristofferson ha tenuto la sua Volkswagen Golf GTI TCR davanti all'Audi RS 3 del finlandese della AS Motorsport, che a sua volta ha dovuto cedere strada a quella della Comtoyou condotta da Frédéric Vervisch.



Sul Nordschleife, Kristofferson e Vervisch hanno allungato, mentre Buri ha cominciato a soffrire e Tarquini ed Huff lo hanno superato prendendosi il terzo e quarto posto.



Huff ha affiancato Tarquini all'ultimo giro al "Karussell", ma fra i due c'è stato un contatto e la Golf dell'inglese è finita contro le barriere rompendo le sospensioni di sinistra.



Questo ha consentito ad Augusto Farfus di portarsi in scia a Tarquini e piazzare la Hyundai i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team sul terzo gradino del podio beffando il "Cinghiale".



Quinto Attila Tassi con la Honda Civic Type R della KCMG, seguito da Benjamin Leuchter, Esteban Guerrieri, Norbert Michelisz, Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) a completare la Top10.



Undicesimo Tom Coronel, poi abbiamo Nicky Catsburg, Buri, Thed Björk, Mikel Azcona e Tiago Monteiro.



Gara 3 della WTCR Race of Germany scatterà alle 12;20.

