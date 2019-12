Johan Kristoffersson ha conquistato la vittoria in Gara 3 della WTCR Race of Malaysia con una rimonta incredibile dal 22° posto, mentre Norbert Michelisz si laurea Campione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup by OSCARO.

A Sepang il pilota della SLR Volkswagen ha avuto la meglio in una lotta a quattro, con Esteban Guerrieri che nei giri iniziali si era portato in testa, mentre Michelisz era scivolato quarto e quindi con il Mondiale nelle mani dell'argentino. Il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha però dovuto rallentare per una sospetta ostruzione del radiatore della sua Honda dopo un contatto.



I due protagonisti del Mondiale sono stati tali fin dal via, con Michelisz che partito dalla DHL Pole Position si è visto passare alla curva 1 da Guerrieri e Mikel Azcona (PWR Racing).



Al trio si è unito Kristoffersson, superando l'ungherese, mentre nel frattempo è entrata la safety car per l'uscita di pista della Hyundai di Augusto Farfus.



Una volta ricominciato, Guerrieri e Azcona sono venuti a contatto e il sudamericano è finito nell'erba cominciando a perdere potenza e crollando 22°.



A quel punto Michelisz, scivolato quinto, si è potuto accontentare. Kristoffersson e Azcona sono stati raggiunti dall'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR del Team Mulsanne condotta da Kevin Ceccon.



La safety car è rientrata in pista nel finale, poi la ripartenza ha visto Kristoffersson beffare Azcona, con Ceccon a podio davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Michelisz.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) chiude sesto, seguito da Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co). Benjamin Leuchter completa la Top10 con la Volkswagen della SLR.

The post Gara 3: Kristoffersson vince, Michelisz è Campione appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.