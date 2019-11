Gara 3: prima vittoria per Priaulx, battuto Huff

Andy Priaulx conquista la prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO battendo Rob Huff in Gara 3 della WTCR Race of Macau.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha superato il poleman al via chiudendo primo in un gruppetto di 4 auto al traguardo.



“E' stata una gara dura - commenta l'inglese - Huffy è sempre stato dietro a me senza darmi tregua, ma è bello tornare dove ero abituato ad essere. Ringrazio il team che mi ha consentito di vincere spingendo per tutta la gara. E' speciale perché oggi è il 16° compleanno di mia figlia".



Deluso Huff, ancora a caccia della 10a vittoria a Macao: "E' stato un via normale, ma ho faticato con la Golf fuori traiettoria. Nei rettilinei siamo sempre più lenti, ma essere battuti da Andy non è poi così drammatico. Mi diverto a correre con lui".



Nella #RoadToMalaysia per il titolo, il leader Norbert Michelisz termina 12°, mentre Esteban Guerrieri 10° e Yvan Muller 6°. L'unhgerese ha ora un +9 sull'argentino e un +11 sul francese quando manca solo la WTCR Race of Malaysia.



Priaulx ha approfittato della potenza della sua Lynk & Co per tenersi dietro Huff, che nella parte guidata era più rapido, mentre terzo si piazza Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), spesso in pressione con la propria RS 3 LMS su Huff alla "Lisboa". Assieme a loro, ecco Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen).



Thed Björk ha viaggiato in solitaria al quinto posto, per poi sacrificarsi per Muller lasciando la Top5 a Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), seguito dal francese e dallo svedese.



La Lynk & Co di Yann Ehrlacher va in Top10 assieme a Kevin Ceccon (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR) e Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).



Punti anche per Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), Michelisz, Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport), Luca Englstler (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport).

The post Gara 3: prima vittoria per Priaulx, battuto Huff appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.