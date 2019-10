Gare agrodolci per le wildcard del WTCR

Le wildcard Ritomo Miyata e Ryuichiro Tomita hanno avuto gare agrodolci nel debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Suzuka.

Tomita ha chiuso 20° in Gara 1 con l'Audi del Team Hitotsuyama, mentre il suo compagno di squadra Miyata si è fermato per un problema al selettore delle marce quando stava lottando per la zona punti, essendo partito quinto grazie ad una ottima qualifica.



"Come prima esperienza nel WTCR ho visto che le gare sono dure - ha detto Tomita - Non è stato un gran round per me, ma ho imparato tanto e spero che domani possa continuare ad essere della lotta".

