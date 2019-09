Geely Group Motorsport apre le vendite per la Lynk & Co 03 TCR

Da ora la Lynk & Co 03 TCR che corre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO può essere ordinata.

Geely Group Motorsport, che ha sviluppato la vettura con Cyan Racing, avrà quindi i suoi team clienti nel 2020, con le prime auto che saranno date in Cina.



"Siamo felici che la Lynk & Co 03 TCR ora sia disponibile per i team nel 2020 dopo aver debuttato con successo nel FIA World Touring Car Cup tramite il programma di Cyan Racing", ha detto Victor Yang, Vice Presidente della Comunicazione di Geely Holding Group.



Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Geely Group Motorsport, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di incrementare la passione nel motorsport per il marchio Lynk & Co, accogliendo nuovi team clienti. Inizieremo le vendite in Cina, il mercato più grande, e le nostre ambizioni sono di avere successo fra molti altri clienti. La categoria TCR offre a tutte le squadre del mondo di competere ad alto livello nel motorsport e noi siamo parte di esso".

