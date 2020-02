Geely Group Motorsport in fase di produzione delle Lynk & Co

La produzione delle Lynk & Co 03 TCR da parte di Geeely Group Motorsport è in via di sviluppo per la stagione 2020.

Alcuni ritardi nella spedizione delle scocche dalla Cina alla base della Cyan Racing in Svezia hanno rallentato il processo, ma il nuovo responsabile Ron Hartvelt ha affermato che non c'è nulla da temere e che il lavoro prosegue.



“Siamo nella fase di completamento delle auto clienti del 2020, purtroppo alcuni ritardi nella spedizione dalla Cina ci hanno costretto a rivedere i piani, ma il supporto del team che è ad Hangzhou, dove vengono prodotte le scocche delle Lynk & Co 03, è attivissimo e stiamo recuperando il tempo perso", spiega l'inglese.



La Cyan Racing si sta già preparando per la stagione 2020 che la vedrà al'opera nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, avendo svolto i test con le nuove gomme Goodyear in Spagna con Thed Björk ed Yvan Muller.

