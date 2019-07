Girolami disponibile ad aiutare Guerrieri nella lotta per il titolo

Néstor Girolami si è detto disponibile ad aiutare il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri nel lottare per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Malesia.

Alla pausa estiva, quest'ultimo si presenta con +24 punti su Norbert Michelisz, mentre l'altro argentino della ALL-INKL.COM Motorsport è a -54, occupando il quarto posto con vittorie in Ungheria e Slovacchia.



"Il nostro obiettivo è fare sì che un pilota Honda vinca il titolo", ha detto Girolami dopo la WTCR Race of Portugal di Vila Real.

