Girolami domina in Australia

Néstor Girolami ha dominato il weekend del TCR Australia a Sandown vincendo tutte e tre le gare con la Honda Civic Type R TCR della Wall Racing.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel FIA WTCR era stato mandato in Oceania dalla JAS Motorsport.



“E' stato un weekend fantastico per me, sono molto contento delle tre vittorie - ha detto l'argentino - Sandown è una pista bellissima e mi sono divertito tanto a correre in Australia. Il team ha fatto un grande lavoro e ci siamo sempre piazzati primi, dalle libere, alle qualifiche e in gara".



Il round di sabato non è stato semplice per via della pioggia.



"Avevamo le slick davanti e le rain dietro, non avevo mai guidato in questa situazione, ma la squadra mi ha dato una macchina fantastica e siamo riusciti ad imporci".



Ora Girolami riprenderà i suoi impegni con il WTCR / OSCARO nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan di Suzuka del 25-27 ottobre.

