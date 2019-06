Girolami fa i complimenti ad Huff dopo l’epica battaglia di Gara 1

Néstor Girolami ha voluto fare i complimenti a Rob Huff per la grandissima lotta che i due hanno combattuto in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO al Nurburgring.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport era partito scivolando dietro a Frédéric Vervisch, ma nel momento in cui ha superato il belga sul "Döttinger Höhe", Huff ha beffato entrambi.



L'argentino e il britannico si sono ripresentati sui 2km del lungo rettilineo all'ultimo giro e stavolta la Honda Civic Type R si è ripresa il terzo posto.



“Siamo partiti arrivando fianco a fianco sfruttando la scia, poi all'ultima curva ero all'interno e Rob ha capito che la traiettoria era a mio favore, per cui non ha chiuso la porta - ha detto Girolami, che a lungo ha studiato l'avversario sul Nordschleife prima di attaccarlo - Il mio passo era ottimo e nel terzo settore ho dovuto tenere d'occhio le gomme, per cui lui si è staccato un pelo, ma nel quarto l'ho ripreso e all'uscita della curva prima del dritto sono stato bravo potendo poi sfruttare il momento".



Girolami e il poleman suo compagno Esteban Guerrieri al via hanno perso terreno.



“Penso che sia dovuto al fatto che in questo weekend non abbiamo avuto molte occasioni di provare le partenze. Al Nordschleife ci si allena su tutta la pista e non tanto sul via da fermo".

