Girolami: “Fantastico essere leader”

Néstor Girolami è contentissimo di essere il nuovo leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

All'Hungaroring il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha vinto due volte e scavalcato il compagno di squadra Esteban Guerrieri nella classifica piloti.



“E' stato un fantastico weekend, non poteva andare meglio - ha detto il concorrente della Honda - Vittore e leadership del campionato sono incredibili. In Gara 2 partivo sesto e non immaginavo di poter andare davanti già al primo giro. Ringrazio il team per il lavoro e Honda Racing per avermi dato una vettura grandiosa".

