Girolami in azione in Australia

Néstor Girolami prenderà parte al TCR Australia per il weekend a Sandown.

In pausa dal WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, l'argentino è stato chiamato dalla Wall Racing per salire sulla Honda Civic Type R TCR #38.



“Sono entusiasta di poter correre in TCR Australia - ha detto il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Non ho mai corso su nessuna pista di questo paese e non vedo l'ora di essere a Sandown. La Wall Racing è una squadra eccellente che ha già vinto quest'anno, sono sicuro che con i miei compagni di squadra John Martin e Tony D’Alberto potremo lavorare bene per provare ad ottenere un bel risultato, ma non sarà semplice perché il livello è alto e ci sono diversi piloti di alto potenziale ed esperienza tra Supercars e GT, oltre a diversi giovani. Conosco bene la Honda Civic Type R TCR, mentre le gomme Michelin saranno nuove, per cui la sfida si farà tosta fin dall'inizio".



La JAS Motorsport manderà un ingegnere a sostenere Girolami con la Civic Type R TCR nel lavoro che comincerà venerdì con due sessioni di libere, seguite da qualifica e gara di sabato e da altre due gare domenica.



In precedenza anche Jean-Karl Vernay aveva corso in TCR Australia al Queensland Raceway con una Audi RS 3 LMS.

