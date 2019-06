Girolami: “La lotta per il titolo è ancora apertissima”

Néstor Girolami è ancora convinto di poter lottare per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nonostante due zeri al Nürburgring Nordschleife.

L'argentino nella WTCR Race of Germany aveva cominciato con il terzo posto di Gara 1, ma un problema nella Seconda Qualifica lo ha relegato al 24° posto per le griglie di Gara 2 e 3.



Dopo i problemi alle temperature dell'acqua, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è riuscito comunque a scattare dalla pit-lane piazzandosi 18°.



“In Gara 2 c'è stato anche un guasto alle splitter, ma i meccanici hanno fatto un grande lavoro e sono partito dalla pit-lane perché il limite del tempo era scaduto, anche se forse è stato meglio così perché alla prima curva probabilmente avrei avuto un incidente - ha detto il pilota della Honda - Sono ancora 4° grazie al podio di Gara 1 e alle sfortune dei miei rivali, per cui la lotta per il titolo resta apertissima".

