Néstor Girolami è stato punito per l'incidente avuto con Ma Qing Hua nella Q2 della Seconda Qualifica della WTCR Race of China.

L'argentino aveva mandato in testacoda il cinese nella seconda manche causando la bandiera rossa e i commissari lo hanno escluso dalla Q3, cancellando il suo tempo della Q2 e relegandolo in 12a posizione.



Inoltre i giudici hanno dato al pilota Honda 5 posizioni di penalità per aver ostacolato Ma, per cui in Gara 2 scatterà 17°.



Questo darà modo a Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co) di scattare davanti a tutti, con Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) al suo fianco nella griglia invertita di Gara 2.

The post Girolami penalizzato, Priaulx in pole per Gara 2 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.