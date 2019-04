Néstor Giorlami ha debuttato nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO salendo sul podio nella WTCR AFRIQUIA Race of Morocco dello scorso weekend.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha chiuso terzo in Gara 1, vinta dal compagno e amico Esteban Guerrieri, poi si è classificato 10° in Gara 2 e 3, tornando a casa da quarto in classifica piloti. Solo Mikel Azcona (PWR Racing) è riuscito a fare come lui alla prima uscita.



“E' stato un fantastico weekend - ha detto "Bebu" - Terminare quarto in graduatoria con il nostro team primo era il massimo. I ragazzi della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con JAS hanno fatto un grande lavoro, abbiamo migliorato di 1"5 rispetto alle FP1".

The post Girolami: “Un weekend di debutto fantastico” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.