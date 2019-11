Girolami: “Un weekend difficile terminato bene”

Néstor Girolami ha avuto un weekend difficile nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan fin dalla Prima Qualifica, ma i suoi sforzi hanno consentito alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di guadagnare punti preziosi nella classifica dei team del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'argentino si era qualificato terzo a Suzuka, ma la sostituzione del motore lo ha costretto a scattare 27° risalendo poi 18° In Gara 1. In Gara 2 e 3 il sudamericano ha centrato un 11° e un 14° posto, dunque la squadra tedesca si è portata a 4 punti dalla Cyan Racing Lynk & Co quando mancano 6 gare alla fine della stagione.



“Il problema avuto venerdì in qualifica ci ha penalizzato per tutto il weekend e non siamo mai stati in grado di sistemarlo a dovere per recuperare", ha rivelato Girolami, sesto in classifica piloti.

