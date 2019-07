Gli alti e bassi di Tassi

Attila Tassi farà il suo debutto a Vila Real nelle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO del prossimo weekend reduce dal miglior risultato stagionale.

L'ungherese si era ritirato da Gara 3 del Nürburbring Nordschleife per un problema al motore della sua Honda Civic Type R TCR, che verrà sositutito spedendolo sul fondo della griglia per Gara 1 della WTCR Race of Portugal.



"Il weekend del Nürburbring è andato proprio come speravamo, facendo progressi rispetto alle gare precedenti e qualificandoci in Top10, il che ha reso tutto più semplice - ha affermato il pilota della KCMG - A Vila Real sarà dura perché non sono mai stato là e perché il cambio del motore mi manderà in fondo per Gara 1. Superare su una pista cittadina non è mai semplice, specialmente se hai 50kg di compensation weight. Cercheremo di fare del nostro meglio ottenendo il miglior risultato possibile prima della pausa estiva".

