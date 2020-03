Gli eroi del WTCR: #1 Tiago Monteiro

Ogni settimana, WTCR.com pubblicherà un profilo di uno dei protagonisti del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Partiamo col pilota Honda, Tiago Monteiro.

Data di nascita: 24/07/1976

Nazionalità: Portoghese

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 33

Vittorie: 1

Pole position: 1

Giri in testa: 12

Punti: 109



CHI E'

Nel 1997 ha cominciato in Porsche Cup Francia, poi è passato alla Formula 3, facendo esperienze anche in Formula 3000, Champ Car e World Series by Nissan. Nel 2005 è stato il primo portoghese a salire sul podio della Formula 1, con la Jordan nel GP degli USA. nel WTCC si è distinto con SEAT nel 2007 e con la Honda, poi il WTCR gli ha dato la Honda Civic Type R TCR e quest'anno correrà con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



PERCHE' E' UN EROE

Nel 2017 era in lotta per il titolo WTCC, ma ha dovuto rinunciare alla parte finale della serie per un bruttissimo incidente occorsogli al Circuit de Barcelona-Catalunya in settembre. In quei mesi ha rischiato di non poter tornare più a correre. Coraggiosamente e con tenacia, Monteiro ha continuato a lottare per rientrare, cosa che ha fatto ufficialmente nelle Prove Libere 1 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan dell'ottobre 2018, a 415 giorni dal botto. Al suo rientro si è classificato 11°, poi ha dovuto attendere il 2019 per affrontare una stagione completa. Lo scorso anno ha vinto la sua gara di casa a Vila Real.



I SUOI IDOLI

"Non parlo di nessuno del WTCR, quindi dico Benoît Tréluyer e James Hunt. Benoît è stato il mio primo compagno sulle monoposto ed è un ottimo amico, lo apprezzo molto come persona ed è un pilota bravissimo. James Hunt era matto, ma aveva un approccio al motorsport che mi piaceva un sacco".

