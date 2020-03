Gli eroi del WTCR: #3 Yvan Muller

FIAWTCR.com si occupa dei grandi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Oggi è il turno di Yvan Muller, appena annunciato come portacolori della Cyan Racing Lynk & Co assieme a suo nipote Yann Ehrlacher.

Data di nascita: 16 agosto 1969

Nazionalità: francese

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Gare WTCR: 60

Vittorie: 7

Pole position: 3

Giri in testa: 92

Punti: 634



CHI E'

Quattro volte Campione WTCC, il francese si appresta ad affrontare la terza stagione del WTCR in squadra con suo nipote Yann Ehrlacher, nonostante avesse scelto di ritirarsi a fine 2016...



PERCHE' E' UN EROE

Nel WTCC ha vinto 4 titoli, 48 gare, centrato 29 pole, 38 giri veloci e percorso 571 giri in testa, essendo il pilota più vincente nella storia. Nel 1992 ha trionfato in F2 britannica e conquistato per 10 volte l'Andros Trophée su ghiaccio. Inoltre ha corso pure Dakar e alcuni eventi del World Rally Championship.



I SUOI IDOLI

"Sul podio sceglierei di avere con me Yann Ehrlacher, mio nipote, sicuramente, poi Gabriele Tarquini perché con lui ne ho passate tante, ma anche Tiago Monteiro meriterebbe dato che ci conosciamo da tempo, così come con Rob Huff e Tom Coronel”.

