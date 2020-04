Gli eroi del WTCR: #4 Norbert Michelisz

FIAWTCR.com si occupa dei grandi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Oggi è il turno di Norbert Michelisz, che dovrà difendere il tuo titolo nel 2020 con la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Data di nascita: 8 agosto 1984

Nazionalità: ungherese

Auto: Hyundai i30 N TCR

Gare WTCR: 60

Vittorie: 6

Pole position: 7

Giri in testa: 65

Punti: 618



CHI E’

Michelisz è approdato al mondo delle corse grazie ai videogiochi, quando la Zengő Motorsport gli ha offerto un test con una Renault Clio nel 2005. Nonostante fosse un debuttante, chiuse a 0"2 dal titolare Gábor Wéber. L'anno dopo corse in Suzuki Swift Cup, per poi arrivare al FIA World Touring Car Championship nel 2010. Nel 2016 è diventato pilota ufficiale Honda e l'anno seguente lottò per il titolo. Nel 2019 è diventato Campione del WTCR in Malesia.



PERCHE’ E’ UN EROE

"Solo 10 anni fa ero seduto a casa e sognavo di diventare un pilota, a 18 anni non me lo potevo permettere, ma volevo farlo. A 21 mi hanno invitato per un test grazie ai bei risultati ottenuti coi videogiochi e pian piano sono sempre cresciuto. Venendo dall'Ungheria, non pensavo di poter diventare un pilota ufficiale e lottare per il mondiale in due occasioni".



I SUOI IDOLI

“Michael Schumacher perché è il più grande nel motorsport, così come Sébastien Loeb, col quale sono già stato sul podio del WTCC. E poi dico Tom Kristensen, una leggenda di Le Mans".

