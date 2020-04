Gli eroi del WTCR: #5 Esteban Guerrieri

FIAWTCR.com si occupa dei grandi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Oggi è il turno di Esteban Guerrieri, argentino della Honda e portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Data di nascita: 19 gennaio 1985

Nazionalità: argentino

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 60

Vittorie: 6

Pole position: 72

Giri in testa: 88

Punti: 618



CHI E’

Nel 2019 ha chiuso secondo, battuto da Norbert Michelisz, mentre l'anno prima si era piazzato terzo. In carriera ha corso contro Hamilton, Ricciardo e Vettel in Formula 3, poi è passato al turismo in Argentina prendendo parte al Súper 2000 Turismo Carretera e nel 2015 si è affacciato al mondo delle corse turismo internazionali.



PERCHE’ E’ UN EROE

A 7 anni ha scelto di cambiare scuola per imparare l'inglese, dopo che aveva sentito dire dal suo idolo Ayrton Senna quando fosse importante la lingua per un pilota. Guerrieri ha debuttato nel WTCC in casa nel 2016 realizzando il giro più veloce del weekend di Termas de Río Hondo. Nel 2017 si è icritto al WTCC con la Campos Racing andando a vincere a Marrakech e Ningbo, poi è stato ingaggiato dal team ufficiale Honda per rimpiazzare l'infortunato Tiago Monteiro. Con la Civic ha vinto l'ultima gara in Qatar e si è guadagnato la riconferma.



I SUOI IDOLI

"Sono sempre stato un fan di Senna, come molti sudamericani, mi ha sempre ispirato. Da bambino era il mio idolo perché era il più veloce, ma quello che mi affascinava di più era la sua personalità. Per me era speciale e ho cercato di imparare da lui mettendo in pratica ogni cosa che faceva anche nella vita di tutti i miei giorni".

