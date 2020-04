Gli eroi del WTCR: #6 Tom Coronel

FIAWTCR.com si occupa dei grandi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Oggi è il turno di Tom Coronel, che correrà con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing.

Data di nascita: 15 aprile 1972

Nazionalità: olandese

Auto: Audi RS 3 LMS

Gare WTCR: 59

Punti: 87



CHI E'

Corre nel Mondiale Turismo dal 2005 ed è soprannominato "The Showman" per il suo carisma immenso, dato che oltre al pilota è bravissimo ad intrattenere le persone con video sui social, TV e YouTube. E' uno dei più popolari membri del paddock WTCR.



PERCHE’ E’ UN EROE

La sua carriera è partita in Formula 3 e Formula Nippon, poi ha corso anche nel Super GT. Ha vinto il Masters di Formula 3 e ha provato una F1, ha presenziato 10 volte a Le Mans e nel 2020 ha ottenuto il miglior risultato alla Dakar terminando 7° in Classe con suo fratello gemello Tim. Quest'anno Coronel dovrebbe affrontare la 500a gara, avendone all'attivo 484.



I SUOI IDOLI

"E' difficile sceglierne uno, ce ne sono tanti. Direi Jörg Müller e Duncan Huisman. Hanno corso con me sulla BMW nell'ETCC e nel WTCC".

